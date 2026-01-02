¿De ídolo a dueño? Sergio Ramos analiza comprar Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Sergio Ramos, histórico defensa del fútbol español, está evaluando comprar Sevilla, el club donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Según informó la prensa hispana, el conjunto de Andalucía se encuentra a la venta desde inicios de temporada, y Ramos, formado en Sevilla, está cerca de liderar uno de los grupos inversores que presentó una de las ofertas más grandes por el club.

El exReal Madrid consultó la situación en que se encuentra la venta del club con el objetivo de evaluar la posibilidad de participar como inversor.

Sevilla atraviesa dificultades económicas y deportivas. Viene de temporadas irregulares en La Liga y necesita una reorganización estructural que le devuelva la estabilidad dentro y fuera del campo. Se cree que Ramos puede aportar liderazgo y estabilidad económica.

Ramos se formó en las divisiones juveniles del Sevilla. Disputó 87 partidos oficiales con el primer equipo. Jugó en Real Madrid, París Saint-Germain y Monterrey. Actualmente es agente libre, lo que puede significar su vuelta a España pero no con el rol de jugador, sino de dirigente.