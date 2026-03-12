Machado en Chile: Recordó el crimen de Ojeda y anunció coordinaciones para volver a Venezuela

En el marco de su visita a Chile por el cambio de mando presidencial, la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró que los "tentaculos criminales" del chavismo estuvieron detrás del asesinato del teniente Ronald Ojeda y anunció "coordinaciones con aliados" para su retorno a Venezuela.

Durante una conferencia de prensa otorgada esta mañana, la líder antichavista expresó su voluntad de "continuar una lucha que ha sido cívica y organizada. Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país... Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados".

"Hay obstáculos y procesos complejos, (pero) un aliado fundamental (para mi retorno) es el Gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Porque al final, el 3 de enero vimos cómo finalmente se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante una estructura criminal (con la captura de Nicolás Maduro)", aseguró.

Machado subrayó que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha final" y arremetió contra el régimen chavista: "Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", aseveró.

Recuerdo del crimen de Ronald Ojeda

Machado también aprovechó la instancia para recordar el impacto de la crisis venezolana en Chile: "Ustedes aquí, en este país, lo vivieron con el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen", advirtió.

La opositora venezolana también destacó el ánimo cívico del cambio de mando en Chile y aseguró que "la soberanía popular expresada en el voto es sagrada", destacando que hoy los venezolanos "están más unidos que nunca".

"Solo habrá paz en Venezuela con libertad y solo habrá libertad con democracia", agregó tras agradecer a Chile y sentir "envidia" por su democracia.