Pedro Pascal se suma como presentador de los Oscar 2026
Los Oscar se entregarán este domingo 15 de marzo.
El actor Pedro Pascal fue confirmado como uno de los presentadores de la 98° edición de los premios Oscar, los cuales se entregarán este domingo 15 de marzo.
Junto al chileno también fueron anunciados Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregor, además de los nominados Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Delroy Lindo ("Sinners") y Wagner Moura ("O Agente Secreto"), entre otros.
Este grupo se suma a los ya anunciados Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, así como Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore y Zoe Saldaña, entre otros.
"Sinners", de Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones.