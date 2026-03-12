Cambio de hora en Chile 2026: ¿Cuándo comienza el horario de invierno?

Cada año, el calendario marca un momento que modifica las rutinas diarias de millones de personas en el país. Se trata del cambio de hora, una medida que ajusta el reloj oficial según la época del año, y que deberá aplicarse en las próximas semanas.

El cambio marcará el paso al horario de invierno y tendrá efectos directos en la rutina diaria de las personas.

De acuerdo con la normativa vigente, el horario de verano comenzó el 6 de septiembre de 2025, cuando los relojes se adelantaron en 60 minutos. Este régimen se mantiene durante siete meses y finalizará en abril de 2026.

¿Cuándo empieza el horario de invierno?

Según lo establecido por la ley, el cambio al horario de invierno se realizará la noche del sábado 4 de abril, cuando los relojes marquen las 00:00 horas del domingo 5. En ese momento los relojes deberán atrasarse una hora, dando inicio al nuevo horario que regirá durante los meses siguientes.

La modificación se aplicará en la mayor parte del territorio nacional, aunque existen excepciones. Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena mantendrán de forma permanente el horario actual, sin realizar ajustes, debido a sus particulares condiciones geográficas y de luminosidad.