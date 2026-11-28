El Real Betis dirigido por el DT chileno Manuel Pellegrini fue víctima de su opaca actuación ante Rayo Vallecano y perdió 0-1 como local, cediendo terreno en su intento de recuperar el tercer lugar de La Liga, que desarrolla su fecha 14.

El cuadro sevillano tomó las riendas del cotejo y presionó constantemente en campo del elenco madrileño, que tuvo una ocasión clarísima para ponerse en ventaja con un centro envenenado que dio en el travesaño al minuto 21.

Al margen de esa acción aislada, los locales mantuvieron el dominio de las acciones y generaron riesgo, pero la efectividad para batir al portero Emil Audero.

Aunque los pupilos del "Ingeniero" siguieron con su vocación ofensiva, dejaron espacios que el conjunto de Vallecas no tardó en aprovechar: Al minuto 72 Isaac Palazón trató de controlar un centro y terminó asistiendo a Jorge de Frutos, quien remató de primera en el área chica para abrir la cuenta y enmudecer La Cartuja.

La escuadra bética tardó en reaccionar y recién sobre el final recobró el protagonismo del compromiso. Sin embargo, la respuesta llegó demasiado tarde y el forastero se replegó en su campo para sostener su ventaja.

De esta manera, Betis firmó su segundo cotejo seguido sin victorias, estancándose en el cuarto puesto con 27 puntos, cuatro menos que Atlético de Madrid, que este mismo sábado enfrentará al Elche de Lucas Cepeda (14:30).

Además le dio la opción a Real Sociedad (22) de acercarse a la zona de Champions, pues el conjunto vasco tiene por delante su partido ante el Sevilla de Gabriel Suazo, este domingo 29 de noviembre (17:00).

Real Betis volverá a la acción este martes 1 de diciembre a las 17:00 horas para enfrentar a CD Extremadura, de la tercera categoría del fútbol español, en el marco de la segunda ronda de la Copa del Rey.