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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

El palo evitó un golazo de Lucas Cepeda en la derrota de Elche ante Valencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El puntero chileno fue titular y estuvo cerca de convertir.

El palo evitó un golazo de Lucas Cepeda en la derrota de Elche ante Valencia
 EFE
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El chileno Lucas Cepeda estuvo cerca de convertir un golazo, pero el palo frustró su celebración tras un gran remate, en la derrota que sufrió Elche ante Valencia por 0-1 en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 11 de La Liga de España.

Cepeda fue titular y tuvo la primera gran ocasión para su equipo en el partido. Recibió el balón en la banda derecha, hizo la diagonal, amagó en el área y soltó un derechazo que se estrelló en el travesaño.

El seleccionado nacional jugó hasta el minuto 68, siendo reemplazado por Abiel Osorio, y justo tras su salida llegó el gol de Valencia, anotado por Umar Sadiq (69').

Con el resultado, Elche sigue con 10 puntos y está en el decimoséptimo lugar, al borde de la zona de descenso; Valencia, en cambio, llegó a 9 unidades y está penúltimo en la tabla.

En la próxima fecha, Cepeda tendrá un duelo de chilenos, ya que Elche visitará a Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Valencia, por su lado, tendrá un duro desafío ante Real Madrid en Mestalla.

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