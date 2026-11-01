El palo evitó un golazo de Lucas Cepeda en la derrota de Elche ante Valencia

El chileno Lucas Cepeda estuvo cerca de convertir un golazo, pero el palo frustró su celebración tras un gran remate, en la derrota que sufrió Elche ante Valencia por 0-1 en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 11 de La Liga de España.

Cepeda fue titular y tuvo la primera gran ocasión para su equipo en el partido. Recibió el balón en la banda derecha, hizo la diagonal, amagó en el área y soltó un derechazo que se estrelló en el travesaño.

El seleccionado nacional jugó hasta el minuto 68, siendo reemplazado por Abiel Osorio, y justo tras su salida llegó el gol de Valencia, anotado por Umar Sadiq (69').

Con el resultado, Elche sigue con 10 puntos y está en el decimoséptimo lugar, al borde de la zona de descenso; Valencia, en cambio, llegó a 9 unidades y está penúltimo en la tabla.

En la próxima fecha, Cepeda tendrá un duelo de chilenos, ya que Elche visitará a Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Valencia, por su lado, tendrá un duro desafío ante Real Madrid en Mestalla.