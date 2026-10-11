Elche de Lucas Cepeda se estancó en lo bajo de La Liga tras empatar con Celta

El delantero chileno Lucas Cepeda tuvo un amargo retorno a Elche luego de la fecha FIFA junto a La Roja, luego de cosechar un empate 0-0 con Celta de Vigo que complicó al conjunto ilicitano en la tabla de la liga española.

El DT Martín Anselmi determinó que el delantero chileno fuera a la banca. Aunque entró a los 71' por el atacante Fernando Niño, no tuvo una actuación muy llamativa.

Ambos equipos se anularon mutuamente. Elche dominó la tenencia del balón, pero el encuentro se caracterizó por la escasa cantidad de remates a portería.

Transcurridas ocho fechas, Elche se mantuvo 17° con apenas seis puntos, a uno de un Levante que abre la zona de descenso pero con dos partidos menos.