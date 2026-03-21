Elche sin Lucas Cepeda venció a Mallorca y dejó los puestos de descenso

Elche, sin el delantero chileno Lucas Cepeda, venció 2-1 a RCD Mallorca en el Estadio "Manuel Martínez Valero" por la fecha 29 de La Liga y salió de la zona de descenso, escalando hasta la posición 16 luego de 11 partidos consecutivos sin sumar de a tres.

El exjugador de Colo Colo permaneció todo el encuentro en la banca y sumó su segundo partido sin sumar minutos desde su llegada al conjunto español.

Los goles del encuentro fueron anotados por Rafa Mir (62') y Tete Morente (71') para el conjunto del futbolista nacional, mientras que Pablo Torre (58') anotó para los visitantes, además en los últimos minutos Vedat Muriqi falló un penal.

Con este resultado, Elche sumó 29 puntos y dejó en la zona de descenso justamente a su rival de turno, Mallorca, que quedó en el puesto 18 con 28 unidades.

El siguiente partido del conjunto albiverde será de visita ante Rayo Vallecano el viernes 3 de abril a las 16:00 horas (19:00 GMT).