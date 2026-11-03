En "shock" y acosado en redes: El dramático momento de Jesús Owono tras el fatal choque en España

Un complejo presente atraviesa el arquero de FC Andorra y de la selección de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, luego de protagonizar la desafortunada jugada que derivó en la muerte del delantero de CD Tenerife, Jesús de Miguel, a raíz de un impacto en el pecho durante un partido de la Segunda División hispana.

Según reveló el diario deportivo español Marca, el golero se encuentra en un estado de "absoluto shock emocional" tras confirmarse el fallecimiento de su colega de profesión en el Hospital La Candelaria.

De acuerdo a informaciones de diario Sport, la intención inicial del futbolista africano era comunicarse de manera privada con los familiares del atacante para ofrecerles disculpas personales, pero el trágico desenlace truncó cualquier acercamiento y agravó la situación.

Paralelamente, Owono fue víctima de un incesante acoso cibernético. A través de sus plataformas digitales, el guardameta recibió miles de insultos y hostigamientos que llegaron a tildarlo de "asesino", situación que lo obligó a desactivar los comentarios en todas sus cuentas oficiales.

Más allá del drama humano, en España comenzaron a analizar las posibles repercusiones reglamentarias que podría acarrear la acción ocurrida en el círculo central de la cancha.

En el plano estrictamente deportivo, el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contempla en su Artículo 102 una suspensión de entre cuatro y 12 partidos para aquellos futbolistas que "se produzcan de manera violenta con un adversario durante el juego y ocasionen consecuencias dañosas o lesiones consideradas graves", precepto que podría servir de base para evaluar la jugada.

Por otra parte, la justicia ordinaria también podría intervenir, aunque con un análisis mucho más riguroso. "El hecho de que una muerte se produzca en el transcurso de una competición deportiva no excluye por completo la intervención penal. Sin embargo, para que exista un delito no basta con acreditar que una acción provocó un fallecimiento", explicó Marca, remarcando que se requeriría acreditar dolo o una imprudencia temeraria al margen del reglamento del juego.