Matthei comparó a Rabat con la gangrena y dijo que votaría a favor de la AC

La exministra Evelyn Matthei (UDI) dijo que, si fuera parlamentaria, apoyaría la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica generada por los decretos con que rebajó condenas a violadores y abusadores de menores de 14 años.

En "Tolerancia Cero" de CNN Chile, la excandidata presidencial confidenció: "La (AC la) votaría a favor, y no porque crea que (Rabat) haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable. No puede seguir siendo ministro de Justicia".

Para Matthei, al prolongar la crisis "el Gobierno no está siendo leal con su propia coalición", y en caso de que Rabat siga en el cargo "lo va a pasar muy mal", ya que "le van a vetar de todo".

"¿Por qué este miedo tan terrible a que se vaya? ¿Por qué no lo dejaron caer en un principio? Y hubieran cortado ahí. Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena. Si no, se te puede morir el paciente completo. Es que yo no entiendo cómo han logrado desangrarse de esta manera", insistió.

En todo caso, la exalcaldesa lamentó que "las acusaciones constitucionales, hace mucho rato ya, no son lo que dice la Constitución que debieran ser; son más bien un acto político, y eso ya se asentó, desgraciadamente".

"Creo que es muy malo jugar con las acusaciones constitucionales. Y se ha jugado con ellas de un lado y del otro lado también", reflexionó.