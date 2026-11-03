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Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Lollapalooza Chile 2027 revela su line up por día: ¿Cuánto cuesta una entrada?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La edición estará encabezada por Charli XCX, The Killers, Travis Scott y Queens of the Stone Age.

Lollapalooza Chile 2027 revela su line up por día: ¿Cuánto cuesta una entrada?
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El Festival Lollapalooza Chile dio a conocer el line up de artistas por día de cara a su edición de 2027.

Para el día viernes 12 de marzo se fijaron los shows de Charli XCX y el DJ David Guetta al cierre, además de las presentaciones de Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges, TOMORA, Quique Neira y Gondwana, Leo Rey, Ana Tijoux y Hermanos Ilabaca.

 Mientras que el sábado 13 lo cerrarán The Killers y The Prodigy, pero también actuarán The Neighbourhood, Fontaines D.C., Adéla, Álex Anwandter, Santaferia y Javiera Mena.

La clausura del evento durante el domingo 14 de marzo estará a cargo de Travis Scott y el grupo Queens of the Stone Age. Ese día también estarán Rawayana, Geese, Slayyyter, Four Tet, Angine de Poitrine, Cuarteto de Nos y Francisca Valenzuela.

Los pases diarios para Lollapalooza Chile 2027 ya se encuentran disponibles en sistema Ticketmaster a un valor de $140.800.

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