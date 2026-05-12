"Entrenador de élite": Prensa española elogió a Pellegrini tras clasificar a la Champions con Betis

Manuel Pellegrini volvió a tener a España rendida a sus pies después del triunfo por 2-1 sobre Elche con el cual Real Betis consiguió la segunda clasificación a Champions Legue en sus 118 años de historia, objetivo que había sido la gran obsesión del "Ingeniero".

El Correo de Andalucía repasó los éxitos del chileno, mencionando "una Copa del Rey conquistada, una final de Conference League disputada y una clasificación a Champions League. Entrenador de élite que instauró en el Betis la ambición y la exigencia".

"En una noche clave, los mejores con rendimientos individuales devuelven a Betis a la Champions 21 años después. Un ciclo vivo que alcanza una nueva dimensión", agregaron en la publicación.

Desde una óptica similar, Estadio Deportivo destacó que el DT "su equipo salió animado, marcó en su primera llegada y luego puso a dormir la pelota, cabreando a su público y siendo castigado con el 1-1 en un rebote aislado. Si no llega a ser por el golazo de Fornals habría sido otra semana de debate; pero ahí de nuevo Pellegrini, monopolizando los libros de historia del Betis".

Por su parte, Marca detalló en su crónica que "con Manuel Pellegrini al frente y tras haber asegurado previamente su sexta clasificación europea consecutiva, se hayan impuesto esta noche en el Estadio de La Cartuja al Elche por 2-1 aprovechando la derrota del Celta en Balaídos para asegurar matemáticamente la quinta plaza liguera, que esta temporada reparte un pasaporte para la Liga de Campeones".

"Un éxito rotundo que borra de un plumazo las decepciones en la Copa y la Europa League que cambia la realidad deportiva y económica del club", sumaron en la publicación.