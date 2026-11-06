Fallecimiento de Jesús de Miguel: Juez se declaró incompetente para aplazar la jornada

El Juez Unico de Competición de las Competiciones Profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF) inadmitió este viernes la solicitud del sindicato de futbolistas para suspender la fecha 13 de la Segunda División por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife que murió el martes tras sufrir un fuerte golpe durante un partido ante Andorra.

La resolución respondió a una cuestión de competencias y estableció que corresponde a LaLiga decidir sobre el eventual aplazamiento de los encuentros, sin pronunciarse sobre si las circunstancias de duelo justifican suspender la jornada.

"Inadmitir por falta de competencia de este órgano, la solicitud formulada por la Asociación de Futbolistas Españoles, de suspensión de los encuentros de la jornada 13ª del campeonato nacional de liga de Segunda División y aplazamiento de los mismos a una nueva fecha, por corresponder la competencia para resolver dicha solicitud a la Liga Nacional de Fútbol Profesional", indicó el fallo.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) presentó su solicitud ante la Federación después de acudir a LaLiga sin obtener respuesta, según explicó el sindicato, que previamente consultó a los capitanes de todos los equipos de la categoría.

La organización argumentó que su petición "responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias".

Entre los antecedentes presentados por AFE figura el aplazamiento de tres compromisos: Granada-Tenerife, Andorra-Mallorca y Castellón-Eibar. El sindicato solicitó que la medida también se extendiera a los demás partidos de la fecha.

La resolución recordó que en noviembre de 2024 el mismo órgano aceptó una suspensión por el impacto de las víctimas mortales de la DANA en Valencia. Sin embargo, una sentencia posterior de la Audiencia Nacional, dictada en diciembre de ese año y que quedó firme, estableció que las decisiones sobre el calendario de competiciones profesionales corresponden a LaLiga.

La AFE dispone de 48 horas desde la notificación para recurrir ante el Comité Nacional de Segunda Instancia.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre tras el choque que sufrió con el arquero Jesús Owono durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, disputado el lunes 2. El delantero fue trasladado a un hospital después de recibir asistencia médica sobre el terreno de juego, pero murió al día siguiente.

Mientras continúa el debate por la suspensión de la jornada, la RFEF, LaLiga y Liga F anunciaron homenajes durante los partidos de este fin de semana. Los encuentros tendrán una detención en el minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba De Miguel, junto con un video conmemorativo y camisetas especiales con el mensaje "Siempre en nuestro recuerdo".