FC Barcelona aplastó a Deportivo Alavés y disipó las dudas en la cima de La Liga

FC Barcelona se sacudió de la caída en el clásico ante Real Madrid y aplastó por 6-1 a Deportivo Alavés en el Camp Nou por la undécima fecha de La Liga, sosteniendo con autoridad el liderato exclusivo antes de visitar a su escolta, Atlético de Madrid.

Tras una semana compleja, la escuadra de Hansi Flick encarriló el compromiso en la primera mitad guiada por el doblete de Raphinha (8' y 41'), además de los tantos de Fermín López (23') y de Lamine Yamal (45+1') previo al entretiempo.

El dominio catalán se extendió en el complemento con la rotación de piezas y una nueva conquista de Yamal tras pase de Gabriel Jesus (64'), a la que se sumó una certera definición de Anthony Gordon (81').

Para su honor, el elenco forastero aprovechó una desatención en la salida del dueño de casa para que Mariano Díaz (84') cerrase una velada sin más sobresaltos.

Con este triunfo, FC Barcelona alcanzó 30 puntos para mantener la distancia ante el acecho de Atlético de Madrid, que quedó a dos puntos antes de visitarlo el 8 de noviembre. Previamente, a los de Flick les tocará medirse ante Aston Villa por Champions League el 3 de dicho mes.