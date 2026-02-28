FC Barcelona goleó a Villarreal con un histórico triplete de Lamine Yamal

El delantero español Lamine Yamal inscribió su nombre en los libros de historia de FC Barcelona tras liderar la victoria por 4-1 sobre Villarreal en el Spotify Camp Nou. Con apenas 18 años, 7 meses y 15 días, el extremo ratificó el liderato exclusivo de su equipo en España.

La escuadra comandada por el técnico alemán Hansi Flick dominó las acciones desde el arranque, explotando la habilidad del joven "10". El primer tanto llegó al minuto 28 tras una asistencia del volante Fermin López, mientras que la segunda cifra fue una genialidad individual de Lamine Yamal a los 37', quien superó a la zaga visitante con un remate con rosca que dejó sin opciones al portero Luiz Júnior.

Pese al descuento de Pape Gueye para el cuadro dirigido por Marcelino García Toral al inicio del complemento, el conjunto local mantuvo la calma. El ingreso del mediocampista Pedri devolvió el control del balón a los catalanes, permitiendo que Lamine Yamal cerrara su triplete en el minuto 69 tras un pase profundo que definió con clase ante la salida del guardameta.

En el cierre del encuentro, el atacante polaco Robert Lewandowski sentenció la goleada definitiva en la ciudad de Barcelona. Con este triunfo, el club azulgrana alcanzó una diferencia de cuatro unidades respecto a su escolta, Real Madrid, que deberá enfrentar este lunes a Getafe con la presión de recortar distancia en la tabla de posiciones.

El desempeño del juvenil no solo significó los tres puntos, sino que también le permitió superar al delantero Ferran Torres como el máximo artillero del plantel en la presente campaña con 18 dianas. Barcelona ahora enfocará sus esfuerzos en las semifinales de la Copa del Rey, donde buscará remontar su serie ante Atlético de Madrid.