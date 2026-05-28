FC Barcelona tomó la delantera y ya fichó a su primer refuerzo para la próxima temporada

El delantero inglés Anthony Gordon llegó este jueves al Aeropuerto El Prat para pasar la revisión médica previa a la firma de su contrato como nuevo jugador de FC Barcelona, luego de sellar un acuerdo por las próximas cinco temporadas tras su exitoso paso por Newcastle United.

El seleccionado inglés, incluido en la lista que disputará el Mundial de 2026, se convertirá en el primer refuerzo del equipo entrenado por Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Anderson de Souza 'Deco', acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.

La operación, negociada hace unos meses, se concretó en un tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que Newcastle tenían por Gordon procedente de Bayern Múnich y de Liverpool. El fichaje se cerró por 70 millones de euros fijos más 10 en variables.

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante, de 25 años, es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de 2023, Newcastle pagó por él 45 millones de libras a Everton, club en el que se formó, y sumó 39 goles en 152 partidos con las "urracas", ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.