Griezmann viajó a Estados Unidos para sellar su fichaje en equipo de la MLS

Antoine Griezmann, delantero francés de Atlético de Madrid, recibió la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los días libres que tiene el equipo, este lunes y martes, para cerrar su fichaje por Orlando City.

El máximo goleador de la historia del elenco colchonero, si todo sigue el curso previsto, pondrá punto y final a su etapa en el conjunto madrileño al final de la presente campaña y se incorporaría a su nuevo equipo en la liga estadounidense a mediados de año.-

Orlando City pretendía incorporarlo ya, de forma inmediata, antes del 26 de marzo, aunque Griezmann decidió continuar en Atlético hasta el final de curso, en el que compite por ser campeón de la Copa del Rey, con la final el próximo 18 de julio ante Real Sociedad, y de la Liga de Campeones, con los cuartos de final ante FC Barcelona, en abril próximo.

Desde el club rojiblanco, entienden que este permiso para concretar su fichaje para la próxima campaña por el conjunto norteamericano es lo mejor para que "pueda estar tranquilo y centrarse al cien por cien en este tramo tan importante".

Griezmann suma 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en FC Barcelona.