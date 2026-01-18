Hinchas de Celta de Vigo respaldaron a Borja Iglesias pintándose las uñas contra la homofobia

Los hinchas de Celta de Vigo y sus propios compañeros de equipo solidarizaron este domingo al delantero español Borja Iglesias, después de ataques homofóbicos en su último partido ante Sevilla, y asistieron a Balaídos con las uñas pintadas.

El gesto fue realizado en el partido ante Rayo Vallecano y surgió de forma espontánea, y se masificó rápidamente como una señal de solidaridad. Esto después de que el "Panda" recibiese agresiones verbales en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

El respaldo no solo provino de la gradería, sino que escaló hasta los niveles dirigenciales y deportivos del club. Marián Mouriño, presidenta de la institución, compartió un registro audiovisual donde exhibió el dibujo de un oso panda en sus uñas como muestra de solidaridad.

Asi mismo, varios integrantes del plantel titular saltaron al campo de juego con el mismo detalle estético en sus manos, transformando el acto en una postura oficial contra la intolerancia.

¿Qué le pasó a Borja Iglesias?

Tras el último encuentro disputado en Sevilla, el jugador Borja Iglesias sufrió graves ataques homófobos. Los hechos ocurrieron cuando el futbolista tuvo un gesto de cercanía. Al terminar el partido, el delantero se acercó para regalar su camiseta a un aficionado.

En ese momento de generosidad, varios individuos aprovecharon la cercanía para proferir insultos de odio. Los ataques, que continuaron después en redes sociales, incluyeron frases como "muérete maricón".