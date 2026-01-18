18:09 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de San Antonio y Viñas Viejas, en la comuna de Portezuelo, Región de Ñuble #Cooperativa90

18:08 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Torreón y Caña Dulce, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble #Cooperativa90

18:02 - | La instancia busca recolectar donaciones destinadas a financiar fármacos e insumos veterinarios esenciales para la atención de animales que han resultado heridos o damnificados. Las personas que deseen colaborar pueden realizar aportes a través de BancoEstado, a la cuenta número 62900097382 #Cooperativa90

18:00 - | El Colegio Médico Veterinario de Chile informó la creación de una comisión de respuesta al desastre, con el objetivo de coordinar ayuda para los animales afectados por la catástrofe provocada por los incendios forestales #Cooperativa90

17:55 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Hutranlebu y El Valle, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía #Cooperativa90

17:53 - | Presidente Boric: He instruido también al Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros, que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar

17:52 - | Presidente Boric: Y en la Región del Ñuble, zonas rurales, tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Hasta el momento tenemos un conteo preliminar de viviendas destruidas en la Región del Biobío, que la cifra oficial hasta el momento es de 300, pero eso se queda muy corto; de seguro van a ser más de mil #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Nuestro Canciller, Alberto van Klaveren, a realizar todas las coordinaciones para recibir ayuda internacional con lo que señale Senapred que se necesita #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: En la Región del Biobío, le he encargado asumir funciones de enlace permanente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Para coordinar además las labores de Gobierno, he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Gobierno en la Región del Ñuble #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se decidió, por ahora, no decretar toque de queda en la Región del Ñuble en zonas urbanas, pero eso puede cambiar en cualquier momento #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se ha decretado toque de queda total en Lirquén desde las 19:00 de hoy hasta nueva orden, y en Penco, Nacimiento y Laja desde las 20:00 de hoy, hasta las 06:00 del lunes. Estará en permanente evaluación la inclusión de otros sectores #Cooperativa90

17:34 - | [MaM] Presidente Boric: Si es necesario restringir libertades durante un período de tiempo determinado para enfrentar el incendio y sus consecuencias, lo vamos a hacer #Cooperativa 90

17:28 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Pataguas en la comuna de Concepción, Región del Biobío. #SENAPREDactivó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/lUoA1MCu0m— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Manque Sur, en la comuna de Bulnes, Región del Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Manque Sur, comuna de Bulnes, Región de Ñuble. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/nqWpX5g7OP— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Pantanillos, en la comuna de Laja, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Pantanillos, comuna de Laja, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/SRPHwoZZPI— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:26 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar sectores de Cucho, Trancoyan Chico Sur, Arrayanes, Chudal y Santa Marta, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperariva90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores de Chudal y Santa Marta, Comuna de Trehuaco, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/xzObxf4Msw— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:15 - | Actualmente, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo alerta roja regional, concentrando los focos más devastadores de la emergencia #Cooperariva90

17:15 - | Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno ha implementado medidas de seguridad diferenciadas bajo el Estado de Excepción Constitucional: mientras en la Región del Biobío ya se ha aplicado el toque de queda en sectores como Penco y Nacimiento para facilitar las labores de control, en la Región de Ñuble la medida ha sido descartada momentáneamente #Cooperativa90