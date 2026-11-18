El capitán de Real Betis, Isco Alarcón, manifestó este miércoles en vísperas del derbi del sábado ante Sevilla en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" que, "en cuanto a jugadores", es el equipo "más completo" desde que llegó al conjunto verdiblanco en la campaña 2023-2024.

Isco reflexionó en los medios del club sobre la importancia del duelo de máxima rivalidad, del nivel alcanzado por el conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini y por sus expectativas, además de sus sensaciones físicas tras haber pasado un calvario de lesiones.

Recordó que en los días previos al debut en la Liga de Campeones "veía al equipo entrenar, ya con todos los jugadores, con ese ritmo, con esa intensidad, con esa calidad" y que se le ponían "los pelos de punta pensando que "aquí se pueden conseguir cosas importantes".

"Al final, el fútbol es muy resultadista. Depende mucho de lo que se haga en el campo pero el equipo está trabajando muy bien y los resultados están llegando. Tenemos que seguir, no perder el foco y seguir siendo humildes hasta el final", manifestó.

Sobre el choque ante el eterno rival, Isco señaló que, "acostumbrado a jugar el Real Madrid-Atlético, un partido muy importante, el duelo sevillano tiene otra cosa, otro sentir porque es un partido que dura dos semanas y viéndolo desde dentro y desde fuera, es diferente y un partido increíble".

"La ciudad se paraliza y, personalmente, estoy con muchas ganas de que llegue. La temporada pasada, por desgracia, no pude jugar ninguno de los dos. En este tipo de partidos, el club, la gente que trabaja aquí, la afición siempre están a la altura", abundó el malagueño en lo especial del partido.