Un hombre murió tras ser baleado en plena vía pública la madrugada de este miércoles, en la población La Bandera de la comuna de San Ramón.

Según antecedentes preliminares, mientras la víctima estaba dentro de un vehículo estacionado en calle San Francisco, desconocidos lo atacaron a disparos desde el exterior.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI indaga el caso como un eventual ajuste de cuentas, porque no hubo un intento de robo ni una discusión previo a los disparos.

"Se desarrollan diversas diligencias: primero que todo, para lograr la identificación del cadáver, como también el levantamiento de distintos indicios y evidencias en el lugar, tanto balísticas como biológicas", comentó el subprefecto Jimmy Lira.

Personal policial, junto con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, siguen desplegado sen el sitio del suceso para continuar con los peritajes con luz de día.