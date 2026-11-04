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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Juzgado autorizó el traslado de los restos de Jesús de Miguel a Toledo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El tribunal ya recibió los informes de la autopsia al jugador.

Juzgado autorizó el traslado de los restos de Jesús de Miguel a Toledo
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El juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel autorizó que se proceda al traslado de sus restos para su inhumación en la península.

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife adoptó esta decisión tras recibir el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El funeral se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, y al mismo asistirá el plantel y la directiva del Club Deportivo Tenerife, que ha organizado para el sábado un acto de despedida en el Estadio "Helidoro Rodríguez López".

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