La policía española abrió una investigación por posible homicidio en la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional de España abrió una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, según confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Sánchez-Jáuregui señaló que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.