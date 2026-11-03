Lionel Messi lamentó la trágica muerte de Jesús de Miguel: "No hay palabras"

La trágica muerte del delantero español de CD Tenerife, Jesús de Miguel, conmovió al mundo del deporte internacional y motivó una sentida reacción del astro argentino Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su pesar por el fatal desenlace.

A través de su cuenta de Instagram, el capitán de Inter Miami dedicó un emotivo mensaje de apoyo para el entorno del atacante de 30 años, quien perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un violento impacto en el pecho durante el duelo ante FC Andorra por la Segunda División de España.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", expresó el 10 trasandino ante la conmoción generada por la tragedia.