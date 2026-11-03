Fondo E repuntó en octubre, pero acumula caída de 7,56%

El fondo E registró una rentabilidad positiva de 3,16% en octubre, lo que permitió reducir su caída acumulada en el año a 7,56%, de acuerdo con un informe de MMDB Consultores elaborado a partir de cifras de la Superintendencia de Pensiones.

El resultado representa su mejor retorno mensual desde septiembre de 2024, según el reporte, y supone una recuperación respecto del balance entre enero y septiembre, cuando el fondo más conservador acumulaba una pérdida de 10,39%.

Pese al repunte, el resultado entre enero y octubre corresponde al tercer peor registro para ese periodo, después de los observados en 2021 y 2023, de acuerdo con el mismo análisis.

La Superintendencia de Pensiones dará a conocer en los próximos días su balance oficial de octubre y actualizará las cifras acumuladas del año.

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Pizarro llama a mirar las rentabilidades a largo plazo

El presidente del Consejo Consultivo Previsional y vicepresidente del Instituto Libertad, Pedro Pizarro, destacó la recuperación mensual, aunque recordó que el fondo E continúa con una variación negativa en el año.

"Eso remarca que las rentabilidades en materia de fondos previsionales tenemos que verlas en el mediano y largo plazo", sostuvo.

Pizarro expresó su expectativa de que la recuperación se mantenga, especialmente por su importancia para quienes están próximos a jubilarse.

"Esperemos que este repunte que se dio en el mes de octubre en el fondo E siga con esa tendencia en los meses que vienen, sobre todo para las personas que están próximas a pensionarse. Sería una buena noticia que el fondo E se siguiese recuperando en los próximos meses", señaló.

En tanto, el fondo D acumuló una caída de 4,73% entre enero y octubre, mientras que el fondo C registró un retroceso de 0,54%, según los antecedentes entregados por Cooperativa.

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