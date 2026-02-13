Lucas Cepeda tuvo su primera titularidad y estuvo cerca del gol en empate de Elche ante Osasuna

El chileno Lucas Cepeda tuvo su primera titularidad en Elche y mostró bastante activo en el empate sin goles ante Osasuna este viernes en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 24 de La Liga de España.

El exjugador de Colo Colo arrancó encendido el encuentro y en los primeros compases demostró sus intenciones, con un disparo peligroso que desvió el arquero Sergio Herrera.

Pasada la media hora tuvo otra oportunidad clarísima que no pudo concretar. Cepeda recibió en el área, se acomodó y remató, pero su disparo fue desviado por el defensa Javier Galán (35').

Cepeda, quien jugó como interior en una posición no habitual de su carrera, finalmente fue reemplazado en el minuto 79, dejando buenas sensaciones tras su primer partido titular.

Con el resultado, Elche sumó 25 minutos y siete partidos consecutivos sin ganar, marchando en el puesto 13° en la tabla; Osasuna, en cambio, tiene 30 positivos en el noveno puesto.

En la próxima fecha, Osasuna visitará a Real Madrid, y Elche hará lo propio ante Athletic Club en Bilbao.