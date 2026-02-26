Manuel Pellegrini busca un récord histórico con Betis ante Sevilla

El técnico chileno Manuel Pellegrini se sitúa en la antesala de un hito histórico para Betis. De obtener un triunfo este domingo ante Sevilla, el preparador nacional guiará a la escuadra verdiblanca a ganar tres derbis consecutivos por primera vez en sus casi cien años de enfrentamientos oficiales.

La racha que lidera el "Ingeniero" comenzó el pasado 30 de marzo en el "Benito Villamarín". En aquella oportunidad, Betis remontó un tanto inicial del chileno Rubén Vargas con goles de Johnny Cardoso y Cucho Hernández. La hegemonía se ratificó en noviembre, cuando el equipo de Pellegrini venció por 0-2 en "Sánchez-Pizjuán" con anotaciones de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

Desde el primer cruce oficial en 1928, Betis solo encadenó dos victorias en cinco periodos distintos, incluyendo las eras de 1958 y 1995, esta última bajo el mando de Lorenzo Serra Ferrer. Sin embargo, ninguna administración técnica consiguió la tercera celebración al hilo, lo que otorga a Pellegrini una oportunidad única en España.

El balance personal del sudamericano contra el clásico rival también mostró una mejoría notable. Aunque el chileno solo venció en uno de sus primeros diez enfrentamientos ante los blanquirrojos, las dos victorias más recientes equilibraron la estadística y lo posicionaron como el arquitecto de un dominio que no se veía en décadas en la zona bética.

El encuentro del domingo en La Cartuja asomó como el escenario ideal para que el exentrenador de Real Madrid y Manchester City siga agigantando su legado. En Chile y Europa se aguardó con expectación el resultado de un compromiso que podría marcar un antes y un después en la rivalidad más intensa de Andalucía.