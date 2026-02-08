Manuel Pellegrini tras victoria de Betis: Cambiamos muchísimo la seguridad defensiva

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, se refirió a lo que cambió el equipo andaluz para derrotar por 2-0 a Atlético de Madrid a domicilio este domingo, luego de la derrota ante los colchoneros por 5-0 el jueves pasado en Copa del Rey.

"Cambiamos muchísimo la seguridad defensiva. El último partido que jugamos en casa hasta los 30 minutos fue bastante equilibrado, aunque ellos nos habían hecho un gol de córner. El segundo gol y el tercero fueron desajustes defensivos muy amplios. Los analizamos y seguimos el camino que creemos que es correcto", apuntó el técnico.

"A pesar de que fue una derrota dolorosa, y aún duele, hay que mantener la seguridad en lo que hacemos. Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva y no regalar tres goles como regalamos el partido pasado. Estuvimos atentos, concentrados, intensos en la recuperación y no permitió tener a Atlético de Madrid los espacios del jueves", señaló.

Además, el "ingeniero" llamó a la calma luego de las críticas que recibió el elenco bético por la caída en Copa del Rey. "Por alguna derrota, y ésta fue muy fuerte, además en nuestro campo y con nuestra gente, muchos se confunden. Nosotros venimos de una temporada que lo venimos haciendo bastante bien. Nos clasificamos cuartos en la Europa League y estábamos en cuartos de la Copa del Rey, que tuvimos una actuación muy falsa, muy mala que nos hizo tener un traspié importante, pero no vamos a echar todo a la basura por eso", destacó.

Finalmente, el estratega chileno puso el foco en lo que viene y destacó la carga competitiva del calendario. "Quedan 45 puntos por seguir disputando en La Liga, por seguir concentrándonos, después está la Europa League. Debe ser el noveno partido que jugamos en 28 días. El camino trazado lo tratamos de mantener con momentos mejores y peores", sentenció.