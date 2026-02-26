Martín Demichelis se convirtió en nuevo entrenador de Mallorca en España

Mallorca anunció este jueves la contratación del argentino Martin Demichelis (Córdoba, 1980) como nuevo entrenador hasta final de temporada, con opción a un año más adicional, en sustitución del destituido Jagoba Arrasate.

El técnico argentino llegará a la isla de Mallorca en las próximas horas para presenciar el encuentro del sábado frente a Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento.

Demichelis presume de un amplio currículum como futbolista profesional, y conoce la Liga española tras su paso por Málaga y Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar en el club colchonero al ser traspasado a Manchester City. En la banca, el cordobés entrenó al filial de Bayern Munich, a River Plate en Argentina, donde se ganó una buena reputación, y a Monterrey en México, donde terminó destituido antes de cumplir un año como entrenador.