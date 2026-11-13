Matías Dituro denunció violento asalto en su casa en España

El argentino Matías Dituro, exportero campeón con Universidad Católica y compañero de Lucas Cepeda en Elche, denunció con un mensaje en sus redes sociales un violento asalto ocurrido en su casa en España.

De acuerdo a su relato, tres encapuchados entraron en su domicilio cerca de las 20:45 horas de este jueves, y con herramientas irrumpieron de forma violenta, causando destrozos y robando diversos objetos.

Según señaló, cuatro minutos después, él llegó en auto con sus hijos de 6 y 8 años y cuando se disponían a entrar al domicilio, su mujer le llamó y le advirtió de la presencia de los asaltantes, algo que también hizo un vecino, alertado por los ruidos que había oído.

"Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del auto y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", relató.

"Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose pare de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad no será tan fácil", añadió.

Dituro agradeció la intervención de su vecino y dijo confiar en que puedan identificar a los responsables "y que respondan por el daño que han causado".

Elche confirmó que el portero se entrenó este viernes con el resto de sus compañeros y que el club se le ha manifestado su apoyo.