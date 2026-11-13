Matías Dituro denunció violento asalto en su casa en España
El exarquero de Universidad Católica relató el lamentable hecho en sus redes.
El exarquero de Universidad Católica relató el lamentable hecho en sus redes.
El argentino Matías Dituro, exportero campeón con Universidad Católica y compañero de Lucas Cepeda en Elche, denunció con un mensaje en sus redes sociales un violento asalto ocurrido en su casa en España.
De acuerdo a su relato, tres encapuchados entraron en su domicilio cerca de las 20:45 horas de este jueves, y con herramientas irrumpieron de forma violenta, causando destrozos y robando diversos objetos.
Según señaló, cuatro minutos después, él llegó en auto con sus hijos de 6 y 8 años y cuando se disponían a entrar al domicilio, su mujer le llamó y le advirtió de la presencia de los asaltantes, algo que también hizo un vecino, alertado por los ruidos que había oído.
"Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del auto y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", relató.
"Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose pare de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad no será tan fácil", añadió.
Dituro agradeció la intervención de su vecino y dijo confiar en que puedan identificar a los responsables "y que respondan por el daño que han causado".
Elche confirmó que el portero se entrenó este viernes con el resto de sus compañeros y que el club se le ha manifestado su apoyo.