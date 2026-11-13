Gobierno cerró filas en defensa de Rabat y acusó "falta de mérito" en acusación constitucional

El Gobierno acusó este viernes "falta de mérito" en la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, volviendo a respaldar su actuar "legal y constitucional" frente a los cuestionamientos por su gestión.

Desde el comité político del Ejecutivo salieron al paso del libelo presentado la noche previa por las bancadas opositoras, el cual busca destituir e inhabilitar a la autoridad cuestionando rebajas de condena otorgadas por decreto e interpelaciones ante comisiones legislativas.

Previamente, en declaraciones de prensa, la vocería de Gobierno ya había calificado el escrito de 189 páginas como "liviano y mal preparado".

Durante una vocería ofrecida en el Palacio de La Moneda, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró que desde la administración del Presidente José Antonio Kast consideran que "el ministro Rabat no cometió ningún hecho ilegal y tampoco inconstitucional".

Desde la sede de Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas remarcó que Rabat "cumplió con la Constitución y la ley". (FOTO: ATON)

Según su opinión, "por el contrario, cumplió con la Constitución y la ley y, por tanto, esa acusación constitucional, a nuestro juicio, no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para ser una acusación constitucional que se pueda votar a favor".

"Nosotros estamos conversando con todas las bancadas que apoyan al Gobierno, estamos buscando y explicando por qué esta acusación constitucional es improcedente y no cumple con los requisitos constitucionales", enfatizó Arenas, que pese a tener que esperar los argumentos en la instancia, señaló que están "convencidos que se va a rechazar por la falta de mérito que tiene esta acusación".

Contenido del libelo opositor

La arremetida parlamentaria contra Rabat ingresó al Congreso tras intensas negociaciones entre bancadas y revisiones legales. El texto sostiene que el titular de Justicia vulneró la Constitución y las leyes en el otorgamiento de beneficios carcelarios y en sus posteriores exposiciones ante el Poder Legislativo.

El primer capítulo del documento impugna los beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, alegando que una ley aprobada en 2022 las excluía explícitamente y que el ministro generalizó criterios de fallos judiciales sin órdenes individuales.

El Palacio de La Moneda desplegó una cerrada defensa en favor del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la presentación del libelo acusatorio en el Congreso Nacional. (FOTO: ATON)

El segundo capítulo cuestiona rebajas concedidas a exagentes estatales condenados por crímenes de lesa humanidad que recuperaron la libertad, mientras que el tercer apartado apunta a las explicaciones que entregó ante las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara Baja.

Oposición reacciona a los dichos del vocero de Gobierno

El blindaje de La Moneda generó molestia en los parlamentarios firmantes de la acusación, quienes desestimaron los cuestionamientos de Arenas y aseguraron que el documento no responde a discrepancias políticas, sino a hechos acreditados en decretos y fallos judiciales.

La diputada frenteamplista Emilia Schneider señaló que "llama la atención la rapidez de la lectura del vocero de Gobierno", advirtiendo que "le parece que esto más bien responde a cuñas que estaban preparadas para intentar desviar el foco de la atención que hoy debe estar puesta: en las víctimas y en los responsables de las decisiones que se tomaron".

"La acusación constitucional que presentamos ayer tiene un robusto fundamento", aseveró la parlamentaria.

En respuesta a la postura del Ejecutivo, la diputada Emilia Schneider sostuvo que el libelo acusatorio "tiene un robusto fundamento". (FOTO: ATON)

En esta línea, su par socialista Daniel Manouchehri arremetió contra Arenas y le dijo que "debe dejar la charlatanería y ponerse serio. Apenas presentamos las 189 páginas de la acusación constitucional en contra de Rabat, él la calificó de liviana. En minutos, ya tenía un veredicto".

El trámite continuará su curso el próximo lunes, fecha en que se dará cuenta del ingreso del libelo ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y se sorteará a los cinco integrantes de la comisión revisora que evacuará el informe de admisibilidad.