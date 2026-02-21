"No estuvo acertado en los cambios": Prensa española criticó a Pellegrini tras empate de Betis

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis recibió críticas por parte de la prensa española tras el empate 1-1 como local de los béticos ante Rayo Vallecano por la Liga española.

"Repitió once por tercera jornada consecutiva, lo que suelen hacer los entrenadores cuando se gana y se hacen bien las cosas. Luego, no estuvo acertado con los cambios, que restaron más que sumaron", señalaron en Estadio Deportivo, portal que evaluó al chileno con un cinco.

Mucho Deporte se mantuvo en esa misma línea y remarcó que "el punto sabe a poco. Los cambios no se engancharon al partido, pero más por culpa de los futbolistas que del 'Ingeniero'".

El medio partidario Betis Web, en tanto, apuntó que el cuadro sevillano "no consiguió llevarse la victoria ni tampoco fue mejor que el rival. Su alineación inicial funcionó, pero el plan se cayó conforme pasaban los minutos: el orden táctico acabó por desaparecer.

Para El Desmarque, en cambio, el desempeño del DT recibió una nota cuatro, ya que a su juicio Real Betis fue "superado durante largos tramos del encuentro y no tuvo demasiada influencia desde el banco. Intentó dar minutos al "Cucho" Hernández y quitó al que estaba siendo su mejor hombre. Intentó dar oxígeno al medio y sus apuestas no salieron".