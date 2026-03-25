Nuevo DT de Alexis y Suazo lanzó advertencia en su presentación en Sevilla: Todos empiezan desde cero

Luis García, nuevo entrenador de Sevilla, equipo donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, envió una potente advertencia al plantel en su presentación este miércoles.

"Quiero verlos a todos y a partir de ahí decidiremos. Todos empiezan de cero. Tengo mi idea en la cabeza, pero a lo mejor en una semana me cambia. La competitividad entre ellos nos va a hacer más fuertes", remarcó el estratego español.

Respecto a las falencias detectadas en el conjunto andaluz, el DT indicó que "somos el equipo más goleado de la categoría. No digo que dejemos de recibir goles, es muy difícil, pero debemos cerrar al máximo la portería".

En esa misma línea, profundizó en la idea de juego que pretende implementar en el cuadro sevillano. "Eso no es ser más o menos defensivo. Hay que ser un equipo difícil para el rival e ir creciendo en varios aspectos. Yo vengo a expresar lo que quiero hacer, yo hoy en un día les he explicado como quiero comportarme. Nos falta gente para trabajar, pero eso es lo más importante".

Por último, García dejó en claro que "vengo a intentar preparar a mi equipo y lo tengo que hacer en un tiempo récord. Por lo menos este fin de semana no hay partido y vamos a tener un poquito más de tiempo. No es lo mismo tener una pretemporada para trabajar. Vamos a esperar al primer partido, a que nos vean jugar".

El próximo encuentro de Sevilla será ante Real Oviedo, el domingo 5 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT), por la trigésima fecha de la Liga española.