Partido suspendido: Hinchas de Rayo Vallecano protestaron contra su presidente con aviones de papel

El descontento de la fanaticada de Rayo Vallecano contra su dirigencia sumó un nuevo episodio, con la protesta que suspendió su partido contra Athletic Club por la octava fecha de la liga española.

Este sábado el equipo volvía al Estadio de Vallecas por La Liga luego de varias semanas, pues la Comunidad de Madrid había revocado la cesión del recinto acusando negligencias en su mantenimiento y seguridad.

Aquella situación agravó la molestia de los fanáticos contra Raúl Martín Presa, cuestionado presidente del club, quien debido a su controversial manejo de la institución la semana pasada fue apuntado con rayados dentro del estadio, mientras aún se encontraba clausurado.

Finalmente, la furia de los seguidores del Rayo se canalizó en una protesta con panfletos convertidos en aviones de papel, lanzados a la cancha al minuto 13 de partido.

El árbitro José María Sánchez Martínez determinó la suspensión oficial del incipiente compromiso luego de dialogar con las autoridades de rigor.

Aunque las principales imágenes captaron los aviones de papel, el programa Carrusel Deportivo, de la radioemisora Cadena SER, aseguró que también se arrojaron sándwiches, pelotas de goma e incluso una butaca.

"La Liga condena de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición. La nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente", señaló el torneo español de Primera División.

En tanto, el mencionado panfleto que acabó como aviones de papel indicaba: "Presa está nervioso. Se ha convertido en meme global, ha sido señalado por todos los estamentos públicos y deportivos y se le acaban los apoyos. Está arrinconado, todo el mundo conoce sus negligencias y fechorías".

"Por eso, aunque volvamos a jugar en Vallekas, no podemos permitir que se calmen las aguas. Debemos seguir escalando el conflicto y aireando sus trapicheos (...) Llevamos mucho tiempo aguantando", sumó.

Foto: Agencia EFE