Pellegrini y duelo ante Sevilla: Los derbis lo dejan todo de lado, son muy parejos

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, habló en la previa del derbi ante Sevilla FC, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, de este domingo 1 de marzo y remarcó que pese a cómo llegan los equipos, son partidos que "dejan todo de lado" y "son muy parejos".

"Este partido tiene doble trascendencia, por los puntos y por la importancia en la ciudad. Sabemos dónde están (los de Sevilla) en la tabla, los problemas que tienen, pero es un derbi y no importa", dijo en rueda de prensa Pellegrini, tratando "siempre de mejorar el partido de la mejor manera posible" y centrado en "no caer en provocaciones".

Avanzó que jugarán "igual que en otras ocasiones" y mantuvo que "la manera de ganar es hacerlo con rendimientos individuales altos", ya que "no es un partido cualquiera" y en casa hay que buscarlo "desde el primer minuto".

Del arbitraje del partido, subrayó que "todos los partidos, y más los derbis, son muy difíciles de arbitrar" y "(Ricardo) de Burgos Bengoetxea es un árbitro de mucha experiencia: no tengo problemas en quien sea el árbitro", apuntó.

Respecto a la opción de que Betis logre por primera vez en la historia ganar tres derbis seguidos, recalcó que lo personal lo deja "de lado" y que enlazar esa cifra "sería importante por los puntos: lo otro no es lo trascendental".

Sobre sus expectativas en la presente temporada, el chileno se mostró "muy orgulloso de los años" que cumplió en Betis y dijo que cuando llegó sabía que su objetivo "era Europa".

"Mi sueño personal no es llegar a la Champions, pero sí creo que sería una gran alegría para la afición. Sería un paso gigantesco. Mientras siga aquí vamos a seguir intentándolo", abundó.

El partido en el Estadio La Cartuja está programado para arrancar a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).