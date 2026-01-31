Prensa española evaluó el debut Lucas Cepeda en Elche ante Barcelona: "Dejó buenas sensaciones"
El chileno fue suplente y entró en el segundo tiempo.
El chileno Lucas Cepeda se estrenó este sábado en Elche en el duelo ante Barcelona y la prensa de España evaluó su primer partido, que quedó marcado por una oportunidad que desperdició para su equipo.
Cepeda fue suplente, entró en el minuto 74 y en el 82 tuvo un remate flojo a las manos de Joan García. Pese a la ocasión perdida, el reconocido medio Mundo Deportivo de Cataluña evaluó de forma positiva al exColo Colo.
"El chileno, recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan Garcia y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero", publicó el medio catalán.
Información de España, por su lado, le puso nota 5.5 de 10: "Primeros minutos del chileno con la franja y apunto estuvo de estrenarse como goleador, pero remató flojo a las manos de Joan García. Difícil debut el suyo".
Nostres Sport, en cambio, le puso una nota 6, aunque su análisis fue más crítico con el chileno: "El extremo debutó como falso banda derecho. Disfrutó de una ocasión clarísima que paró bien Joan García, pero más allá de eso no tuvo mucha incidencia en el juego".