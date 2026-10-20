Presidente de Atlético de Madrid pidió eliminar el VAR

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, pidió eliminar el sistema de videoarbitraje (VAR) como una solución a las constantes polémicas arbitrales que afectan al fútbol español, en medio de las disputas entre Real Madrid y La Liga.

"Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Es un tema que tienen que solucionar y, como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros", expresó el dirigente desde Stuttgart, donde su equipo enfrenta este martes al conjunto alemán por la Liga de Campeones.

El timonel del elenco madrileño también abordó las reiteradas protestas de Real Madrid contra las decisiones arbitrales y reconoció que las críticas a los jueces son habituales entre los clubes españoles.

"Todos nos quejamos de todo, lo que pasa es que unos más y otros menos. Nosotros nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos que los árbitros tenemos que estar con ellos. Los árbitros se equivocan cuando no lo ven y cuando lo ven ten por seguro que no se equivocan", sostuvo Cerezo.

Además, el presidente de Atlético de Madrid se refirió a la polémica acción de Arda Güler sobre Peque en el encuentro entre Real Madrid y Sevilla, que provocó fuertes reclamos del conjunto andaluz luego de que el futbolista turco no fuera expulsado.

"Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Yo estoy convencido que, si lo ve, lo pita y si no lo ve pues imagino que no lo pitó", manifestó el dirigente sobre la controvertida jugada.