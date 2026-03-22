Real Betis de Manuel Pellegrini lamentó una dolorosa derrota ante Athletic Club por La Liga

Real Betis de Manuel Pellegrini lamentó una dolorosa derrota 2-1 frente a Athletic Club en el Estadio San Mamés por la fecha 29 de La Liga. Pese a la caída el conjunto del Ingeniero se mantiene en el quinto puesto de la tabla.

Los locales se adelantaron en el primer tiempo con goles de Daniel Vivian (25') y Oihan Sancet (45'), este último ya en los instantes finales de la primera mitad. A quince minutos del final, Pablo Fornals recortó distancias, pero el tanto no fue suficiente para rescatar un punto.

Con este resultado, Real Betis se ubica en la quinta posición con 44 puntos, mientras que Athletic escaló hasta el noveno lugar con 38 unidades.

El siguiente partido del conjunto del "Ingeniero" Pellegrini será de local frente a Espanyol el sábado 4 de abaril a las 13:30 horas (16:30 GMT).