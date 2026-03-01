Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Real Betis de Pellegrini recibe a Sevilla de Sánchez y Suazo en el derbi andaluz
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.
Real Betis, dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibe a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este domingo 1 de marzo a partir de las 14:30 horas (17:30 GMT), por el clásico de Andalucía.
El duelo es válido por la fecha 26 de La Liga española.
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl: