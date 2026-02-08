Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid venció a Valencia y sigue como único escolta de Barcelona en la Liga española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los goles de los merengues fueron obra de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Real Madrid venció a Valencia y sigue como único escolta de Barcelona en la Liga española
Real Madrid venció en condición de visitante a Valencia por 2-0 por la vigésimo tercera fecha de la Liga de España.

Tras un primer tiempo sin muchas aproximaciones en las áreas, en el complemento el canterano y defensa de la Casa Blanca, Álvaro Carreras marcó el primer gol del partido, tras una gran jugada individual a los 65 minutos.

El segundo y definitivo gol para los merengues fue obra del francés Kylian Mbappé en los descuentos finales (90+1). Con este tanto, el galo llegó a 23 anotaciones en la Liga española.

Gracias a este resultado, Real Madrid se mantiene como único escolta de FC Barcelona con 57 puntos, a una sola unidad del cuadro blaugrana.

