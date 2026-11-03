Revelaron polémicos registros del arquero Jesús Owono antes del fatal choque en Tenerife

En medio de la conmoción y el luto que golpea al fútbol internacional tras la muerte del delantero de CD Tenerife Jesús de Miguel, un registro audiovisual encendió la controversia en España luego de que se difundieran imágenes inéditas de las actitudes del arquero Jesús Owono previas al trágico desenlace.

A través de la red social X (anteriormente Twitter), usuarios dieron a conocer tomas que no aparecieron en la transmisión oficial del encuentro de Segunda División, en las cuales se aprecia al internacional ecuatoguineano involucrado en constantes provocaciones y conatos de tensión sobre el césped del Estadio "Heliodoro Rodríguez López".

En una de las secuencias captadas desde las tribunas, se observa a Owono acercándose a increpar y cruzar palabras en duros términos con el arquero del conjunto canario. Posteriormente, en otro pasaje del cotejo, el cancerbero aparece celebrando con vehemencia una conquista de su escuadra directamente en la cara de los hinchas de Tenerife, desatando la furia de los aficionados en las gradas.

Este material se conoce en medio del delicado momento anímico y deportivo que atraviesa Owono, quien debió clausurar los comentarios de sus redes sociales tras ser blanco de miles de amenazas, mientras la Federación Española y la justicia ordinaria analizan los antecedentes del fatídico encuentro.