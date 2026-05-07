Se abrió un cupo más: Pellegrini y Betis se ilusionaron con la Champions League

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, recibió una buena noticia en su lucha por clasificar a la próxima Champions League, luego de que la liga española asegurara matemáticamente una quinta plaza para la edición 2026-27 del torneo.

El cupo extra quedó certificado tras la victoria de Rayo Vallecano por 1-0 ante Estrasburgo y su clasificación a la final de la Conference League, resultado que consolidó el coeficiente de clubes de España por sobre Alemania.

Betis ocupa actualmente el quinto lugar de la liga española, con seis puntos de ventaja sobre Celta, su más cercano perseguidor. De sostener esa posición, el cuadro de Pellegrini accederá a la próxima Champions League gracias al cupo adicional conseguido por el fútbol español.