Se pierde el clásico: Vinícius conoció su castigo tras tirarle el pelo a jugador de Villarreal

El delantero brasileño de Real Madrid Vinícius Júnior tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa tras la tarjeta roja recibida ante Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra FC Barcelona en el Camp Nou el domingo 25 de octubre.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante Valencia el día 7.