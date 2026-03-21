Sevilla cayó ante Valencia y quedó al borde de la zona de descenso

Sevilla, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, cayó este sábado por 2-0 ante Valencia, como local, por la vigésimo novena fecha de la liga española, y quedó al borde de la zona de descenso.

El atacante tocopillano y el lateral nacional estuvieron en el once inicial del conjunto andaluz. Alexis fue reemplazado en el entretiempo mientras que Suazo jugó todo el cotejo.

A los 38 minutos, un costoso error de Alexis Sánchez produjo el primer tanto del conjunto "che".

El atacante nacional intentó jugar hacia atrás, pero su pase fue impreciso y dejó el balón servido para Largie Ramazani, quien aprovechó la equivocación para sacar un remate que obligó a intervenir al portero sevillista. Sin embargo, el rebote quedó en el área y fue capitalizado por Hugo Duro, quien remató de cabeza y envió el balón al fondo de la red.

Finalizando la primera parte (45+5'), Ramazani empujó el balón a merced con una barrida en el punto penal del área.

Con este resultado, los sevillanos se ubicaron en la décimo quinta posición con 31 puntos a tres unidades de la zona de descenso. Mientras que Valencia, se posicionó en el undécimo puesto con 35 puntos.

El siguiente encuentro del cuadro de los chilenos será frente a Real Oviedo el domingo 5 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT) .

Por su parte, Valencia se medirá ante Celta de Vigo el domingo 5 de abril a las 10:15 horas (13:15 GMT).