Sevilla contó con Alexis Sánchez de titular en su igualdad ante Rayo Vallecano

Sevilla con Alexis Sánchez de titular y Garbiel Suazo ausente por suspensión empató 1-1 con Rayo Vallecano en condición de local por la vigésimo séptima fecha de la Liga de España.

El atacante chileno estuvo en el once inicial por segunda jornada consecutiva y fue sustituido al minuto 67 del cotejo.

Al minuto 13, el delantero nigeriano Akor Adams abrió el marcador para los andaluces, tras un gran cabezazo en el área chica.

En la segunda mitad (50'), el uruguayo Luis Espino marcó un golazo con un potente remate cruzado desde fuera del área que se coló en el ángulo del arco sevillano.

Con esta igualdad, Sevilla se posicionó en la décimo tercera ubicación con 31 puntos y se alejó a seis unidades de zona de descenso. Mientras que, Rayo Vallecano quedó con los mismos puntos, pero una ubicación más arriba por mejor diferencia de gol.

En la siguiente jornada de la Liga española, el elenco rojiblanco visitará a Barcelona el domingo 15 de marzo a las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio Camp Nou.

Por su parte, los de Vallecas enfrentarán a Samsunspor por la ida de los octavos de final de la Conference League este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT).