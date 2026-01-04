Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Levante por la fecha 18 de la liga española
Este domingo, Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, se mide ante Levante en el marco de la decimoctava jornada de la liga española.
- Síguelo junto a Cooperativa.cl:
0-1: 45+2' Iker Losada (LEV); 0-2: 77' Carlos Espí (LEV); 0-3: 90+4' Carlos Alvarez (LEV)