Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Levante por la fecha 18 de la liga española

Este domingo, Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, se mide ante Levante en el marco de la decimoctava jornada de la liga española.

- Síguelo junto a Cooperativa.cl:

Sevilla 0-3 Levante, Segundo tiempo. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 45+2' Iker Losada (LEV); 0-2: 77' Carlos Espí (LEV); 0-3: 90+4' Carlos Alvarez (LEV)