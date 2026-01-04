Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Levante por la fecha 18 de la liga española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Levante por la fecha 18 de la liga española
 Este domingo, Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, se mide ante Levante en el marco de la decimoctava jornada de la liga española.

- Síguelo junto a Cooperativa.cl:

0-1: 45+2' Iker Losada (LEV); 0-2: 77' Carlos Espí (LEV); 0-3: 90+4' Carlos Alvarez (LEV)

