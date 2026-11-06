Sevilla de Gabriel Suazo se enredó en La Liga con un empate de local contra Alavés

Sevilla FC, capitaneado por Gabriel Suazo, volvió a ser víctima de la irregularidad en la liga española y firmó un amargo empate 0-0 contra Deportivo Alavés en el inicio de la jornada 12.

El chileno disputó todo el partido por la banda izquierda. Su equipo pudo abrir la cuenta a los 31' con un penal, pero el arquero Antonio Sivera atajó el remate de Rubén Vargas.

La secuencia más llamativa del partido fue el error del árbitro Luis Bestard Servera, que terminó la primera etapa un minuto antes de haberse cumplido el tiempo agregado, frenando un ataque sevillano antes de reanudar las acciones y completar lo que faltaba.

Sevilla sumó dos partidos al hilo sin victorias y de momento cierra la zona de copas internacionales en el sexto puesto (Conference League) con 18 puntos.

Sin embargo, Athletic Club lo sigue a tres puntos de distancia con su partido ante Osasuna por delante este sábado 7 de noviembre, además de otro partido pendiente ante Rayo Vallecano por la octava fecha.