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Tópicos: Magazine | Cine

Muere el cineasta y ganador del Oscar Sebastián Lelio a los 52 años

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Autor: Redacción Cooperativa

Lelio ganó el Oscar por "Una mujer fantástica".

Muere el cineasta y ganador del Oscar Sebastián Lelio a los 52 años
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Este viernes el cineasta chileno Sebastián Lelio falleció a los 52 años en su residencia de la ciudad de Santiago.

En 2018 Lelio se convirtió en el primer cineasta chileno en ganar un Oscar por un largometraje gracias al triunfo de su película "Una mujer fantástica" en 2018.

Actualmente el director se encontraba trabajando en una adaptación cinematográfica de la novela "Poeta chileno" de Alejandro Zambra.

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