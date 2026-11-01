Sevilla de Gabriel Suazo sufrió una remontada en su visita a Getafe por La Liga

Sevilla, capitaneado por el seleccionado chileno Gabriel Suazo, volvió a sufrir por la irregularidad y sufrió una derrota por 1-3 como forastero ante Getafe en el marco de la fecha 11 de la liga española.

El cuadro andaluz comenzó arriba con el gol de Kike Salas al minuto 19 del partido, sosteniendo la ventaja gran parte del encuentro.

Para su lamento, los dueños de casa lo dieron vuelta con las anotaciones de Enes Unal (68'), Martín Satriano (74') y Oren Mangala (90+4').

Suazo recibió tarjeta amarilla a los 27' jugó hasta el minuto 87, cuando fue reemplazado por Julio Díaz. Además del marcador en contra, Sevilla también fue golpeado por la expulsión de Manu Bueno en el tiempo adicional (90+1').

Sevilla seguirá en zona de copas internacionales con 17 puntos en el sexto lugar (Conference League), pero quedó a merced de Athletic Club, que suma 12 unidades, que aún debe enfrentar este domingo a Real Sociedad y también tiene un partido pendiente.