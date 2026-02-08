Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez recibe a Girona en la liga española
Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.
Este domingo, Sevilla FC, con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez en la bancha, recibe a Girona en el marco de la fecha 23 de la liga española; en un duelo que se fue aplazado un día tras un temporal que afectó Andalucía.
0-1: 1' Thomas Lemar (GIR)